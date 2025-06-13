Криминальная эпопея чемпиона России в составе «Спартака» Квинси Промеса близка к печальному финалу. Полиция ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов задержала Промеса и поместила его в следственный изолятор для последующей экстрадиции. На родине футболиста заочно приговорили к 7,5 годам тюрьмы. Обо всем сообщил Telegraaf, который очень внимательно следит за судьбой футболиста. Именно в нем было опубликовано интервью Промеса, в котором он признался, что тоскует по родине в жарких Эмиратах. Хотя и играет там за клуб второго дивизиона «Дубай Юнайтед», и даже ислам принял за это время, взяв имя Мухаммед. Задержание игрока подтвердили адвокаты Промеса. В прокуратуре Королевства Нидерланды РИА Новости дали уклончивый комментарий: «На данный момент мы не можем это подтвердить». Ключевые слова в этом комментарии — «на данный момент». Ведь еще за несколько дней до задержания по запросу об экстрадиции адвокаты Промеса просили отменить его арест. Мол, их подзащитный готов добровольно прилететь в Нидерланды и дать показания, если формально будет на свободе. В случае если суд оставит вынесенный заочно приговор в силе, Промес так же добровольно отправится за решетку. Нидерландская юстиция на такой вариант не согласилась. Полтора года Промес получил за нападение с ножом на двоюродного брата. Когда весной 2022-го расследовалось это дело, футболиста заподозрили в незаконном обороте наркотиков, отмывании денег и участии в преступной организации. Всего-навсего 1300 килограммов кокаина Квинси пытался ввести через порт Амстердама в 2020 году. В Нидерландах даже арестовали несколько объектов недвижимости, принадлежавших футболисту, чтобы он не успел их продать и вывести деньги на заграничные счета. Во время судебного процесса Промес был футболистом «Спартака». Вынесенный на родине приговор не мешал ему продолжать карьеру в РПЛ. Между Россией и Нидерландами нет договора об экстрадиции, и Квинси спокойно мог жить в Москве. Даже разговоры о предоставлении звезде народного клуба российского гражданства начались. Правда, зимой 2023-го в «Спартаке» не рискнули взять Промеса на сбор в ОАЭ. Через год решили, что все уже уладилось — и просчитались. Впрочем, Квинси задержали в аэропорту Дубая за нарушение законов на территории ОАЭ. Он попал в аварию и скрылся с места происшествия. Достаточно быстро Промес оказался на свободе, но без права выезда за пределы Эмиратов. Прокуратура Нидерландов, тем временем, объявила его в международный розыск. Это для ярых фанатов «Спартака» Промес — самый результативный легионер в истории «красно-белых», дважды признававшийся лучшим игроком РПЛ. До сих пор вспоминают его вклад в последнее чемпионство «Спартака». Для нидерландской юстиции гражданин Промес — преступник, что доказано судом. И в качестве смягчающих обстоятельств никто не будет учитывать серебро Лиги наций УЕФА сезона-2018/2019 или чемпионство «Аякса» сезона-2020/2021, за который тогда играл Промес. Интересно, что, находясь еще в тюрьме в ОАЭ в ожидании рассмотрения дела об аварии, Квинси записал музыкальный трек со словами: «Люди говорят, что они на моей стороне. Я их больше не вижу, потому что судья в Нидерландах дал мне девять лет, но я не пророню ни слезинки из-за этого дерьма, потому что живу без страха». Вполне в стиле лучшего бомбардира-легионера «Спартака», который считал: умение забивать голы спишет все прегрешения. Адвокаты Промеса поначалу пытались убедить общественность, что строгое наказание по двум уголовным делам было вынесено из-за больших заработков футболиста в Москве. Хотя собранная следователями доказательная база не оставляла никаких сомнений в виновности форварда. Сам Промес в одном из интервью заявил, что у него были обязательства перед «Спартаком», и он не хотел кусать руку, которая его кормила. Поначалу было много разговоров о том, что нужно вызволить Антоху, как называли легионера спартаковские фанаты, из эмиратской неволи. Только пока Квинси, а потом Мохаммед Промес заколачивал голы в ворота соперников «Дубай Юнайтед», его контракт со «Спартаком» истек. Когда московский клуб приезжал на сборы в Эмираты, Промес приходил общаться с одноклубниками, но генеральный директор «Дубай Юнайтед» Илие Чебану заявил, что никаких шансов на возвращение в Москву у Промеса нет. Бывший молдавский футболист принял самое деятельное участие в судьбе «сидельца». Жизнь в ОАЭ даже после принятия ислама Промеса не устраивала. Он попытался сменить тактику взаимоотношений с нидерландской юстицией. В одном из интервью даже заявил: «Люди говорят, что я в бегах, но это не так. Пытаюсь связаться с системой правосудия, чтобы решить эту проблему». Как уверяли адвокаты футболиста, приостановка решения об аресте позволила бы Промесу перемещаться по миру и играть в футбол, в том числе, и в Нидерландах. В королевской прокуратуре поступиться принципами не согласились. Похоже, придется все-таки отправиться в тюрьму. Приговор ведь уже вынесен, и дело только в экстрадиции, которая ожидается со дня на день.