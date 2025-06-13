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CAS частично удовлетворил апелляцию «Вест Хэма» против ЦСКА по делу Влашича

CAS частично удовлетворил апелляцию «Вест Хэма» по делу экс-игрока ЦСКА Влашича.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию английского «Вест Хэма» на решение Международной федерации футбола (ФИФА) по делу экс-полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича, сообщается на сайте суда.

В августе 2022 года генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что «Вест Хэм» остался должен армейцам за трансфер Влашича, который перебрался в английский клуб летом 2021 года. В апреле 2023 года ФИФА обязала лондонцев погасить задолженность перед столичным клубом в размере 8,55 млн евро и 5% годовых. Организация дала английскому клубу 45 дней на исполнение решения, в противном случае «Вест Хэму» грозил запрет на регистрацию новых игроков на три трансферных окна.

В своей апелляции «Вест Хэм» заявил, что платеж невозможно произвести из-за британских санкций в отношении России. В клубе отметили, что они являются форс-мажором, а обход приведет к нарушению закона и может стать поводом для открытия уголовного дела. Также клуб запрашивал лицензию на перевод средств у Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI), однако не получил ответа. При этом «Вест Хэм» предлагал перевести сумму на специальный счет ФИФА, чтобы деньги были заморожены до получения разрешения.

В CAS постановили, что «Вест Хэм» обязан выплатить 8,55 млн евро плюс 5% годовых, но только после получения разрешения от OFSI или изменения санкционного режима Великобритании, позволяющего провести платеж. Если деньги не будут выплачены в течение 45 дней с момента возможного разрешения, «Вест Хэму» грозит запрет на регистрацию новых игроков до трех трансферных окон. Если по истечении этого срока оплата по-прежнему не будет произведена, дело будет передано в дисциплинарный комитет ФИФА. Остальные пункты апелляции были отклонены.

Влашич выступал за ЦСКА с 2018 по 2021 год. В составе армейского клуба хорватский полузащитник принял участие в 108 матчах, забив 33 мяча и отдав 21 голевую передачу.