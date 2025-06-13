CAS частично удовлетворил апелляцию «Вест Хэма» против ЦСКА по делу Влашича

В своей апелляции «Вест Хэм» заявил, что платеж невозможно произвести из-за британских санкций в отношении России. В клубе отметили, что они являются форс-мажором, а обход приведет к нарушению закона и может стать поводом для открытия уголовного дела. Также клуб запрашивал лицензию на перевод средств у Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI), однако не получил ответа. При этом «Вест Хэм» предлагал перевести сумму на специальный счет ФИФА, чтобы деньги были заморожены до получения разрешения.