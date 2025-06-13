«Что мучиться уже?» Шунин объяснил, почему не перешёл в клубы из Саудовской Аравии и Кипра

— Ну, во-первых, смутило, что полгода я уже не играл в футбол, но, наверное, это меньшая часть, всё-таки перерыв был, и семья большая у нас, второй момент. Плюс обсуждали условия. То, что они мне давали, то, о чём мы договаривались, в целом устраивало. Но как дошло дело до подписания контракта, я не знаю, такое, видимо, часто либо со мной происходит, либо это в целом часто в спорте происходит, когда доходишь до конкретики, и конкретика сразу куда-то улетает, и условия сразу портятся в худшую сторону. Ну и поэтому мы поняли, что нет смысла и варианта туда уезжать. Хотя поиграть хотелось ещё раз-два. Было интересно, потому что достаточно другая страна, достаточно такое туристическое место. И в целом море рядом, семья рядом.