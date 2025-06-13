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«Что мучиться уже?» Шунин объяснил, почему не перешёл в клубы из Саудовской Аравии и Кипра

Бывший голкипер «Динамо» Антон Шунин объяснил, почему не перешёл в клубы из Саудовской Аравии и Кипра после ухода из стана бело-голубых.

Источник: Чемпионат.com

Бывший голкипер «Динамо» Антон Шунин объяснил, почему не перешёл в клубы из Саудовской Аравии и Кипра после ухода из стана бело-голубых.

— Слушай, ну мне кажется, что такой у тебя лук вообще, он ещё и для Саудовской Аравии.

— Хороший вариант, может быть.

— А он был?

— Была пара вариантов, но не дошли.

— В лентах новостей сообщения, то у тебя Кипр, то у тебя Саудовская Аравия, причём клуб вроде как из высшего дивизиона, хороший, что не срослось, почему?

— Ну разные варианты были, значит. Кипр вообще в целом сейчас был, вот в предсезонке, скажем так, но подумали с семьёй, обсудили этот вариант и решили, что всё-таки нет.

— А что смутило и кого?

— Ну, во-первых, смутило, что полгода я уже не играл в футбол, но, наверное, это меньшая часть, всё-таки перерыв был, и семья большая у нас, второй момент. Плюс обсуждали условия. То, что они мне давали, то, о чём мы договаривались, в целом устраивало. Но как дошло дело до подписания контракта, я не знаю, такое, видимо, часто либо со мной происходит, либо это в целом часто в спорте происходит, когда доходишь до конкретики, и конкретика сразу куда-то улетает, и условия сразу портятся в худшую сторону. Ну и поэтому мы поняли, что нет смысла и варианта туда уезжать. Хотя поиграть хотелось ещё раз-два. Было интересно, потому что достаточно другая страна, достаточно такое туристическое место. И в целом море рядом, семья рядом.

— Еврокубки?

— Еврокубки, да, четыре. Но это, наверное, один из самых даже главных вариантов. И поучить английский язык. Хотелось, возможно, поменять страну, команду. Первый раз в жизни поменять команду. Но вот не сошлись, не договорились и забыли про этот вариант. Ну и решил уже сейчас: что мучиться уже? Закончилось трансферное окно.

— Подожди, а Саудовская Аравия, она раньше была?

— Саудовская Аравия была сразу после завершения контракта с «Динамо». И там были два варианта. Один из них отпал почему-то как-то сразу, достаточно быстро. Вторая команда выходила в Премьер-Лигу. Даже были разговоры о том, что они хотят Серхио Рамоса подписать. Потом последил за командой, не очень хорошо она выступает, и там внизу турнирной таблицы, — сказал Шунин в новом выпуске «Коммент. Шоу».