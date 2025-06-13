«Краснодар» был заряжен. Шунин объяснил, почему «Динамо» не стало чемпионом в 2024 году

В целом, так, наверное, в итоге получилось, что когда вышли на поле, то играли не в свою игру, не могли войти. Но надо сказать, что «Краснодар» был заряжен, вышел как на последнюю игру, они нас на каждом участке поля, на каждом метре прессинговали, не давали разыграть мяч, и у нас это вообще не получалось. Ну и в итоге там, я помню, один мяч был забит, его не засчитали, и то есть вот всё шло к тому, что мы сейчас пропустим. Поэтому матч не получился, безусловно. Наверное, как раз в итоге эмоции в какой-то степени сказались. И что мне кажется ещё, когда тебе нужно сыграть вничью, то это всё равно где-то внутри сидит тебя, что мы должны хотя бы не проиграть. Нужно выйти из той позиции, что мы должны приехать и победить. И тогда хотя бы ничья, ну окей«, — сказал Шунин в новом выпуске “Коммент. Шоу”.