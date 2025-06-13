ЦСКА не принял решение CAS по апелляции «Вест Хэма» по делу Влашича

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Московский ЦСКА не принимает решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляции лондонского «Вест Хэма» по делу экс-футболиста «красно-синих» Николы Влашича, сообщается в Telegram-канале российского клуба.
В пятницу CAS подтвердил, что «Вест Хэм» обязан выплатить армейцам 8,55 млн евро плюс 5% годовых, однако добавил условие, согласно которому обязательство вступает в силу только после получения лондонским клубом разрешения от OFSI или изменения санкционного режима Великобритании, позволяющего провести платеж. Если деньги не будут выплачены в течение 45 дней с момента возможного разрешения, «Вест Хэму» грозит запрет на регистрацию новых игроков сроком до трех трансферных окон.
«В ПФК ЦСКА крайне разочарованы вынесенным решением и убеждены, что оно продиктовано исключительно политической повесткой. Это решение не вызывает ничего кроме категорического непонимания и по сути является бессрочной рассрочкой для английского клуба. С одной стороны, CAS вроде бы и обязал “Вест Хэм” заплатить нам в течение 45 дней, но с другой — не заставил “Вест Хэм” принять все доступные меры к получению лицензии OFSI (подразделение британского Минфина, отвечающее за исполнение санкций). И если “Вест Хэм” так и не получит разрешение на выплату, то должно быть реализовано второе условие — отмена санкционного режима. И это при том, что ПФК ЦСКА не находится под британскими санкциями, о чем мы неоднократно сообщали уважаемым арбитрам», — говорится в заявлении.
«ПФК ЦСКА не принимает решение CAS и изучает возможность перенести дело в Федеральный трибунал Швейцарии», — отмечается в заявлении.
В клубе отметили, что данное решение демонстрирует двойные стандарты, и напомнили о споре ЦСКА с «Херенвеном», когда CAS обязал «красно-синих» выплатить нидерландскому клубу полную сумму и неустойку с даты возникновения обязанности по оплате. Также в армейской команде выразили недовольство тем, что суд назвал нерелевантным и проигнорировал факт полного погашения долга «Вест Хэма» перед московским «Спартаком» за аренду чешского полузащитника Алекса Крала.
«Мы изначально были готовы ко всем сложностям, навязанным политическим давлением. Однако решение Спортивного арбитражного суда не просто разочаровывает само по себе, а заставляет задуматься в принципе о возможности получения объективности в текущей геополитической ситуации. ПФК ЦСКА не принимает решение CAS и изучает возможность перенести дело в Федеральный трибунал Швейцарии», — отмечается в заявлении.
В августе 2022 года генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что «Вест Хэм» остался должен армейцам за трансфер Влашича, который перебрался в английский клуб летом 2021 года, а в августе 2023 года перешел в итальянский «Торино». В апреле 2023 года ФИФА обязала лондонцев погасить задолженность перед столичным клубом в размере 8,55 млн евро и 5% годовых. Организация дала английскому клубу 45 дней на исполнение решения, в противном случае «Вест Хэму» грозил запрет на регистрацию новых игроков на три трансферных окна. Представители лондонской команды подали в CAS апелляцию на решение ФИФА.