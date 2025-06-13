ЦСКА не принял решение CAS по апелляции «Вест Хэма» по делу Влашича

«В ПФК ЦСКА крайне разочарованы вынесенным решением и убеждены, что оно продиктовано исключительно политической повесткой. Это решение не вызывает ничего кроме категорического непонимания и по сути является бессрочной рассрочкой для английского клуба. С одной стороны, CAS вроде бы и обязал “Вест Хэм” заплатить нам в течение 45 дней, но с другой — не заставил “Вест Хэм” принять все доступные меры к получению лицензии OFSI (подразделение британского Минфина, отвечающее за исполнение санкций). И если “Вест Хэм” так и не получит разрешение на выплату, то должно быть реализовано второе условие — отмена санкционного режима. И это при том, что ПФК ЦСКА не находится под британскими санкциями, о чем мы неоднократно сообщали уважаемым арбитрам», — говорится в заявлении.