Булыкин — о Герартсе в ЦСКА: я категорически против назначения неизвестных иностранцев

Если учесть, что у Герартса не получилось в «Шальке», для ЦСКА это большой риск. Лучше рискнуть своими ребятами, которые ближе к российскому футболу и болельщикам, чем опять приглашать иностранца, который не факт что себя покажет в России. У нас не только ЦСКА, но и все другие клубы любят брать неизвестных иностранных тренеров. Я категорически против такого подхода«, — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Кругловым.