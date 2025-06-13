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Шпилевский — о будущем: «Общались с ЦСКА, “Динамо” и “Пари НН”»

Белорусский специалист, бывший главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о своем будущем.

Источник: arisfc.com

Ранее появилась информация, что Шпилевский должен возглавить «Пари НН».

«Пока сложно что-то сказать о моем будущем. Мы общались с российскими клубами: и с ЦСКА, и с “Динамо”, и с “Пари НН”. На данный момент какой-то конкретики относительно этих команд нет, только разговоры.

Является ли Россия приоритетом? Для меня страна в вопросе продолжения не так важна, как хороший проект. Пусть он будет хоть в Индии, при всем уважении. Посмотрим, что будет в течение нескольких дней или недель», — сказал Шпилевский в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.