Игрок «Зенита» Горшков назвал главную причину, почему клуб не выиграл трофей в этом сезоне

— Очень недовольны. И футболисты, и тренерский штаб, и руководство. При этом набрали очень много очков — 66. И не выиграли титул — нонсенс! Вести в финале Пути РПЛ 2:0 и проиграть — тоже нонсенс! Будем работать и делать выводы. Не считаю, что плохо играли или как-то некачественно.