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«Динамо» анонсировало назначение главного тренера

Московское «Динамо» в своих социальных сетях опубликовало видео с анонсом назначения главного тренера.

В ролике на домашнем стадионе «Динамо» появляется надпись: «Кто новый тренер “Динамо”? Затем появляется время — 22:00 и логотип “Первого канала”.

В четверг, 12 июня, в сети появилось фото с Валерием Карпиным с футболкой бело-голубых в руках.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что московский клуб договорился с Валерием Карпиным, возглавляющим сборную России, о назначении на пост главного тренера. Подчёркивалось, что стороны устно согласовали контракт с зарплатой € 2,5 млн в год.