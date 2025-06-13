«Динамо» анонсировало назначение главного тренера

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что московский клуб договорился с Валерием Карпиным, возглавляющим сборную России, о назначении на пост главного тренера. Подчёркивалось, что стороны устно согласовали контракт с зарплатой € 2,5 млн в год.