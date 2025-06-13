Валерий Карпин — новый главный тренер «Динамо»

Последним клубом, в котором работал 56-летний специалист, был «Ростов». Карпин возглавлял донскую команду с 2017 по 2021 год и с 2022 года по февраль 2025 года. По итогам минувшего сезона «Динамо» заняло пятое место в Российской Премьер-Лиге и дошло до второго этапа полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России. С 2023 года по май 2025 года главным тренером «Динамо» был Марцел Личка.