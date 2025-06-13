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Валерий Карпин — новый главный тренер «Динамо»

Валерий Карпин назначен на пост главного тренера московского «Динамо».

Источник: Чемпионат.com

Об этом объявили в эфире передачи «Что? Где? Когда?» на «Первом канале», где 56-летний специалист был гостем. Ведущий представил его как главного тренера сборной России и московского «Динамо».

Последним клубом, в котором работал 56-летний специалист, был «Ростов». Карпин возглавлял донскую команду с 2017 по 2021 год и с 2022 года по февраль 2025 года. По итогам минувшего сезона «Динамо» заняло пятое место в Российской Премьер-Лиге и дошло до второго этапа полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России. С 2023 года по май 2025 года главным тренером «Динамо» был Марцел Личка.

Карпин возглавляет сборную России с лета 2021 года.