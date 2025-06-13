Карпин сравнил футбол со «Что? Где? Когда?» после представления тренером «Динамо»

— Я думаю игра-то будет напряжённая, но прежде всего из-за формата. В футболе с Беларусью при счёте 4:1 за пять минут до конца можно расслабиться. Знатоки же даже при счёте 5:0 не могут расслабиться, потому что им надо шестое очко зарабатывать. Поэтому я уверен, что она будет напряжённая, до конца, — сказал Карпин.