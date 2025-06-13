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Карпин сравнил футбол со «Что? Где? Когда?» после представления тренером «Динамо»

Новый главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин ответил на шутливый вопрос крупье в эфире интеллектуальной передачи «Что? Где? Когда?» после объявления о том, что он официально возглавил бело-голубых.

Источник: Чемпионат.com

Специалист дал прогноз на грядущее противостояние знатоков и телезрителей.

— Валерий, как вам кажется, эта игра будет напряжённой, как с Нигерией, или спокойной, как с Беларусью?

— Я думаю игра-то будет напряжённая, но прежде всего из-за формата. В футболе с Беларусью при счёте 4:1 за пять минут до конца можно расслабиться. Знатоки же даже при счёте 5:0 не могут расслабиться, потому что им надо шестое очко зарабатывать. Поэтому я уверен, что она будет напряжённая, до конца, — сказал Карпин.

Последним клубом, в котором работал 56-летний специалист до «Динамо», был «Ростов». Карпин возглавлял донскую команду с 2017 по 2021 год и с 2022 года по февраль 2025 года.