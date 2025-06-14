Карпин: «Не вижу никаких вопросов — спартаковское прошлое, динамовское или наоборот»

— Дай бог, чтобы так было. Было спартаковское прошлое, было ростовское прошлое, если мы говорим про тренерскую карьеру. В игроцкой карьере были «Реал Сосьедад», «Сельта». Я там провел больше времени, чем допустим в «Спартаке». Поэтому здесь не вижу никаких вопросов — спартаковское прошлое, динамовское или наоборот.