Карпин: «Не вижу никаких вопросов — спартаковское прошлое, динамовское или наоборот»

— Вы — футболист со спартаковским прошлым. В этой связи Олег Романцев пожелал вам пройти дорогой Константина Бескова, который, будучи динамовцем, привел к трофеям «Спартак».
— Дай бог, чтобы так было. Было спартаковское прошлое, было ростовское прошлое, если мы говорим про тренерскую карьеру. В игроцкой карьере были «Реал Сосьедад», «Сельта». Я там провел больше времени, чем допустим в «Спартаке». Поэтому здесь не вижу никаких вопросов — спартаковское прошлое, динамовское или наоборот.
13 июня «Динамо» объявило о подписании контракта с 56-летним Карпиным до конца сезона-2027/28.
Карпин играл за «Спартак» с 1990 по 1994 год, а также тренировал команду с ноября 2009-го по июнь 2012-го и с ноября 2012-го по март 2014-го.
Карпин с лета 2021 года возглавляет сборную России. С марта 2022 по февраль 2025 года он совмещал пост в национальной команде с работой в «Ростове».