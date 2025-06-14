В РФС прокомментировали назначение Карпина на пост тренера «Динамо»

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) не против совмещения постов главного тренера Валерия Карпин в московском «Динамо» и сборной России, но приоритетом является национальная команда. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РФС.
В пятницу «Динамо» объявило о подписании контракта с Карпиным до конца сезона-2027/28. Он будет совмещать работу на этом посту со сборной России, его соглашение с РФС также рассчитано до лета 2028 года.
«РФС согласовал работу Валерия Карпина в “Динамо”. Вчера мы получили соответствующий запрос от клуба, на который со стороны РФС был дан положительный ответ. Как мы говорили ранее, на данном этапе РФС не возражает против совмещения тренером работы в сборной и клубе. При этом контракт Валерия Карпина с клубом предусматривает приоритет его работы в национальной команде России», — сообщили в РФС.