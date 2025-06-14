В РФС прокомментировали назначение Карпина на пост тренера «Динамо»

«РФС согласовал работу Валерия Карпина в “Динамо”. Вчера мы получили соответствующий запрос от клуба, на который со стороны РФС был дан положительный ответ. Как мы говорили ранее, на данном этапе РФС не возражает против совмещения тренером работы в сборной и клубе. При этом контракт Валерия Карпина с клубом предусматривает приоритет его работы в национальной команде России», — сообщили в РФС.