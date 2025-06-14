Афинский АЕК объявил о назначении Марко Николича главным тренером

Срок соглашения с 45-летним сербским специалистом не уточняется.
«Марко Николич, семья АЕК приветствует тебя. Удачи в нашей команде!» — говорится в сообщении.
ЦСКА сообщил об уходе Николича в понедельник, 9 июня. По данным СМИ, тренер самостоятельно выплатил компенсацию за разрыв своего контракта, чтобы присоединиться к греческому АЕКу.
В прошлом сезоне под руководством Николича ЦСКА выиграл Кубок России и занял третье место в турнирной таблице РПЛ.
Также Николич работал в сербском «Партизане», венгерском «Видеотоне», московском «Локомотиве» и «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.