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Афинский АЕК объявил о назначении Марко Николича главным тренером

Тренер Марко Николич официально возглавил афинский АЕК, сообщается на сайте футбольного клуба.

Источник: РИА "Новости"

Срок соглашения с 45-летним сербским специалистом не уточняется.

«Марко Николич, семья АЕК приветствует тебя. Удачи в нашей команде!» — говорится в сообщении.

ЦСКА сообщил об уходе Николича в понедельник, 9 июня. По данным СМИ, тренер самостоятельно выплатил компенсацию за разрыв своего контракта, чтобы присоединиться к греческому АЕКу.

В прошлом сезоне под руководством Николича ЦСКА выиграл Кубок России и занял третье место в турнирной таблице РПЛ.

Также Николич работал в сербском «Партизане», венгерском «Видеотоне», московском «Локомотиве» и «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.