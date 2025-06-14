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«Николич не подлец, он никого не кинул и поступил максимально корректно». Гурцкая — об уходе серба из ЦСКА

Известный футбольный менеджер Тимур Гурцкая высказался об уходе Марко Николича из ЦСКА.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 14 июня, греческий АЕК официально объявил о назначении сербского специалист на пост главного тренера.

«Не буду скрывать, я очень хорошо отношусь к Марко и буду отстаивать до последнего, что он не подлец. Он никого не кинул, поступил максимально корректно в своем уходе. В нашем понимании, наверное, так поступать нельзя. У нас, если есть два товарища, то они должны быть до последнего, но я и к ЦСКА очень хорошо отношусь. Понимаю, что бывает такая ситуация, когда нет правого и виноватого на сто процентов, каждый допустил осечку и вторая сторона этим воспользовалась. На самом деле договор никто не нарушил. Марко не сослался на то, что он боится находиться в Москве из-за СВО, про семью он не говорил — это люди за него сказали.

Просто ЦСКА вовремя — 15 мая — не положил ему новый контракт, убрав пункт о выкупе за 600 тысяч. В ЦСКА считали, что слово сказано. Но на бумаге этого не было. У Марко была такая же ситуация в “Локомотиве”. Он относился к этим словам так — отлично, хорошо, но ждал действия. Получилось, что ЦСКА не отказывался от своих слов, клуб хотел видеть Марко долгое время на посту главного тренера. Но вот так получилось», — сказал Гурцкая в интервью Сергею Егорову.