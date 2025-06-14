Что даст Карпин «Динамо»? Что даст «Динамо» Карпину? Колонка Казакова

Сергей Степашин рассказывал СМИ, что кроме Карпина рассматривались и другие варианты, в том числе Черчесов. Приходящий в «Пари НН» Алексей Шпилевский говорил, что им интересовались бело-голубые. Но по каким-то причинам от этих кандидатур отказались в пользу Карпина. Что интересно, тезис «Динамо» должен тренировать динамовец’в последние годы сошел на нет. Возможно, потому что клуб так и не родил плеяду доморощенных тренеров для РПЛ. Возможно, потому что в последние годы вместо фанатов на трибунах появились зрители, для которых тезис о бело-голубой крови не является критичным. Более десяти лет назад, когда Черчесов пришел в «Динамо», он звучал громко. Активная группа болельщиков даже встретилась с главным тренером, заявив, пусть и в доброжелательной манере: мы хотели Хохлова, кто хорошо работает в молодежке, кто в свое время выступал за команду, а вы для нас чужой.