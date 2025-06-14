Что даст Карпин «Динамо»? Что даст «Динамо» Карпину? Колонка Казакова

Самое частое определение, что довелось читать о предстоящем подписании контракта Валерия Карпина с «Динамо», — секрет Полишинеля. Стороны так давно к этому шли, что само официальное объявление выглядело уже как шоу, да по сути шоу и являлось.
Что неудивительно — бело-голубые, возможно, лучший клуб страны по умению сотворить красивую упаковку для любого события. И уж тем более для назначения главного тренера — когда им становится самое медийное лицо российского футбола. За полгода, проведенных в качестве свободного от клубной работы тренера, Карпин окончательно закрепил за собой этот статус — РФС отлично отработал подобный кейс, как только Валерий Георгиевич оказался на ПМЖ в столице. Что ждет нас теперь, когда к медиаартиллерии федерации добавятся еще и креативные силы динамовцев, даже сложно представить.
Но очевидно одно: из самого модного столичного клуба клуб из Петровского парка стремится превратиться в самый популярный. А учитывая, как менеджмент бело-голубых умеет зарабатывать на спонсорских контрактах и активациях, эта история обещает стать знаковой. Впрочем, как известно, у каждой медали есть две стороны.
Популярность прекрасна, пока она подкрепляется результатами. Приходя в «Динамо» и в первом же обращении к болельщикам напоминая, как долго команда живет без трофеев, тренер публично подписывается под обязательствами их добыть. Карпин самоироничен и толстокож, его слова, что здесь он и клуб сходятся, никак иначе трактовать нельзя. Но все равно, обещания даны — и поэтому они первичны, а все остальное, в том числе фраза об уверенности в том, что игроки будут умирать на поле, уйдет на второй план.
Мы зафиксировали: Карпин пришел ради побед. И как бы ни хотелось спросить «а разве может быть иначе в этом богатом статусном клубе?», ответ «да, может» — он перед глазами.
Предшественники Карпина предпочитали больше говорить о ежедневном прогрессе и развитии футболистов. Валерий Георгиевич в противовес им цитирует своего тезку Газзаева — когда Валерий Георгиевич — старший говорил в момент прихода в ЦСКА о максимальных целях. Что ж, когда ставки максимальные, то тем интереснее. И осознанно или нет, но Карпин своими словами автоматически делает игроков потенциально золотым составом.
Здесь, наверное, надо сказать и о штабе. Революция в «Ростове» оказалась мнимой. Иван Саввиди не пришел, Арташес Арутюнянц не ушел — и на Дону остались почти все помощники Карпина, которые доказали свою состоятельность и с ним, и без него. Короля часто делает свита — в «Динамо» главный тренер приходит почти один, приводя с собой только специалиста по физподготовке Луиса Мартинеса, и конструкция тренерского блока выглядит пока непривычно. Впрочем, риск ли это для «Динамо» и Карпина? Видимо, нет — потому что возможности бело-голубых позволяли взять любое нужное число ассистентов. Раз решили так, значит, этого достаточно. Ну окей.
Ну и совмещение, конечно. Мы привыкли, что при всей основательности Карпин может быть ситуативным. Будет результат с «Динамо» — и никто не вспомнит его слова о выгорании в «Ростове». Да и дончане при всей успешности команды борьбу за медали никогда не вели.
Иногда людям необходимо совмещать два больших проекта, чтобы переключаться с одного на другой ради поддержания мотивации. Но вряд ли это реализуемо в футболе больших задач. Романцеву и Газзаеву в свое время это так и не удалось. Хиддинка за краткосрочный контракт с «Челси» и вовсе едва не распяли. И что бы ни произошло с Карпиным в Петровском парке, какой бы ни была правда, любая осечка вызовет разговоры о совмещении. Но в «Динамо», подписывая контракт с Валерием Георгиевичем, — как и в РФС, снова отпуская его в клуб, — понимали, что так будет. Вероятно, это те самые риски, которые оказались отложенными или вторичными по сравнению с преимуществами.
Сергей Степашин рассказывал СМИ, что кроме Карпина рассматривались и другие варианты, в том числе Черчесов. Приходящий в «Пари НН» Алексей Шпилевский говорил, что им интересовались бело-голубые. Но по каким-то причинам от этих кандидатур отказались в пользу Карпина. Что интересно, тезис «Динамо» должен тренировать динамовец’в последние годы сошел на нет. Возможно, потому что клуб так и не родил плеяду доморощенных тренеров для РПЛ. Возможно, потому что в последние годы вместо фанатов на трибунах появились зрители, для которых тезис о бело-голубой крови не является критичным. Более десяти лет назад, когда Черчесов пришел в «Динамо», он звучал громко. Активная группа болельщиков даже встретилась с главным тренером, заявив, пусть и в доброжелательной манере: мы хотели Хохлова, кто хорошо работает в молодежке, кто в свое время выступал за команду, а вы для нас чужой.
Но сегодня такая претензия к Карпину практически исключена. Разве что позже, если вдруг что-то пойдет не так и динамовские ветераны, поклонники клуба «проснутся», напомнив о «Спартаке» (который уже так далеко от Валерия Георгиевича) и об отсутствии традиций.
Есть еще одна вещь, о которой нужно сказать: «Динамо», вероятно, перехватывает у «Ростова» статус базового клуба сборной. Восстанавливается Тюкавин, феерит Гладышев, Фомин и Глебов все лучше смотрятся вместе, ну и Лунев вернулся на тот уровень игры, который был у него до ухода из «Зенита». Плюс с Дона уже прибыл Осипенко и, возможно, доедет оттуда до Петровского парка Вахания. Из всех клубов РПЛ, претендующих на титул, только ЦСКА может похвастаться таким же обширным представительством россиян в национальной команде.
«Ростов» работал как конвейер по производству игроков — «Динамо», вероятно, ждет то же самое. И если так, доброжелателей у Карпина окажется еще больше. Посмотрим, что он сделает с Окишором, о котором говорят как о втором Захаряне. Посмотрим, сколько даст в основу бело-голубых молодежная команда. Однако перенести кальку с Ростова-на-Дону на Москву уместно — поскольку последние годы Карпин работает по одним и тем же тренерским принципам, и вряд ли «Динамо» станет требовать их изменить.
Было ли назначение Карпина безальтернативным и все другие кандидаты рассматривались на всякий случай или нет, точно мы не узнаем. Первый разговор состоялся год назад, тема выдерживалась как хорошее вино и стала реальностью.
Осталось понять, идет ли речь о шампанском, которое пьют в дни больших побед.
Автор: Илья Казаков
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