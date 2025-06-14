«Ахмат» объявил об уходе семи футболистов

Жиров, Камилов, Руис Диас, Харин и Мацуев покинули грозненскую команду. Камилов перешёл в «Ахмат» в сентябре 2022 года, проведя за это время 87 матчей за клуб, забив пять голов. В активе Харина 142 матча за клуб и 11 мячей. Жиров провёл за «Ахмат» первый сезон, сыграв 28 матчей и забив два гола. Мацуев выступал за молодёжный состав, в последние годы провёл за основную команду пять матчей. Руис Диас присоединился к команде на зимних сборах, успев провести за грозненский клуб в официальных турнирах 14 матчей, отметившись одним забитым мячом.