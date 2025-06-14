Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
15.06
Аль-Ахли
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.75
П2
2.14
Футбол. Зарубежный
15.06
Бавария
:
Окленд
Все коэффициенты
П1
1.01
X
35.00
П2
70.00
Футбол. Зарубежный
15.06
ПСЖ
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.85
П2
3.91
Футбол. Зарубежный
16.06
Палмейрас
:
Порту
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.35
П2
3.00
Футбол. Зарубежный
16.06
Ботафого
:
Сиэтл Саундерс
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.65
П2
3.81
Футбол. Зарубежный
16.06
Челси
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.30
П2
10.50

В «Оренбурге» сообщили, что у футболиста Сахархизана есть сложности с вылетом из Ирана

Воздушное пространство Ирана закрыто из-за ударов по стране со стороны Израиля.

Источник: Правительство Хабаровского края

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. «Оренбург» находится на связи с футболистом Саидом Сахархизаном, у него есть сложности с вылетом из Ирана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оренбургского клуба.

Воздушное пространство Ирана закрыто с пятницы из-за ударов по стране со стороны Израиля.

«Клуб на связи с Саидом Сахархизаном, с ним все в порядке. Сложности с вылетом есть, но надеемся скоро они будут решены», — сообщили в пресс-службе.

Футболисты «Оренбурга» находятся в отпуске после прошедшего сезона, планируется, что команда соберется скоро, но точная дата пока не опубликована.

Сахархизану 21 год, он выступает за «Оренбург» с июля 2024 года. В прошедшем сезоне нападающий забил 8 мячей и отдал 1 результативную передачу в 30 матчах за команду.