В «Оренбурге» сообщили, что у футболиста Сахархизана есть сложности с вылетом из Ирана

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. «Оренбург» находится на связи с футболистом Саидом Сахархизаном, у него есть сложности с вылетом из Ирана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оренбургского клуба.
Воздушное пространство Ирана закрыто с пятницы из-за ударов по стране со стороны Израиля.
«Клуб на связи с Саидом Сахархизаном, с ним все в порядке. Сложности с вылетом есть, но надеемся скоро они будут решены», — сообщили в пресс-службе.
Футболисты «Оренбурга» находятся в отпуске после прошедшего сезона, планируется, что команда соберется скоро, но точная дата пока не опубликована.
Сахархизану 21 год, он выступает за «Оренбург» с июля 2024 года. В прошедшем сезоне нападающий забил 8 мячей и отдал 1 результативную передачу в 30 матчах за команду.