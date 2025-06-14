Семь игроков покинули «Ахмат»

По окончании срока действия контрактов клуб покинули Александр Жиров, Владислав Камилов, Родриго Руис Диас, Евгений Харин и Минкаил Мацуев. По завершении аренды в петербургский «Зенит» вернулся Арсен Адамов, в «Ростов» — Даниил Уткин, который следующий сезон проведет в аренде в вернувшейся в высший дивизион калининградской «Балтике».