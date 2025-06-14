Семь игроков покинули «Ахмат»

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Семь игроков покинули грозненский «Ахмат», сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
По окончании срока действия контрактов клуб покинули Александр Жиров, Владислав Камилов, Родриго Руис Диас, Евгений Харин и Минкаил Мацуев. По завершении аренды в петербургский «Зенит» вернулся Арсен Адамов, в «Ростов» — Даниил Уткин, который следующий сезон проведет в аренде в вернувшейся в высший дивизион калининградской «Балтике».
«Ахмат» по итогам прошлого сезона занял 14-е место и по итогам стыковых матчей сохранил место в Российской премьер-лиге.