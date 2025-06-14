Гусев остался в тренерском штабе «Динамо» после назначения Карпина

В пятницу «Динамо» сообщило о назначении Карпина главным тренером. Контракт специалиста с «бело-голубыми» рассчитан до лета 2028 года. Клуб поблагодарил РФС за согласие на совмещение Карпиным постов в «Динамо» и сборной. Специалист ранее возглавлял ставший восьмым в чемпионате «Ростов», он покинул команду перед началом весенней части турнира.