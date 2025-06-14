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Гусев остался в тренерском штабе «Динамо» после назначения Карпина

Гусев и Паршивлюк вошли в тренерский штаб Карпина в «Динамо».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев вошел в тренерский штаб Валерия Карпина в московском «Динамо», сообщается на сайте футбольного клуба.

В пятницу «Динамо» сообщило о назначении Карпина главным тренером. Контракт специалиста с «бело-голубыми» рассчитан до лета 2028 года. Клуб поблагодарил РФС за согласие на совмещение Карпиным постов в «Динамо» и сборной. Специалист ранее возглавлял ставший восьмым в чемпионате «Ростов», он покинул команду перед началом весенней части турнира.

С начала мая Гусев был исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после увольнения чеха Марцела Личка. Вторым помощником Карпина в клубе будет бывший защитник «бело-голубых» Сергей Паршивлюк.

Тренером по физподготовке назначен испанец Луис Касайс Мартинес, который работает с Карпиным в сборной России, его помощником станет Иван Карандашов. За работу с вратарями будет отвечать Дмитрий Изотов, аналитиками клуба назначены Алексей Радевич и Андрей Панов.