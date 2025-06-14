Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
15.06
Аль-Ахли
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.75
П2
2.14
Футбол. Зарубежный
15.06
Бавария
:
Окленд
Все коэффициенты
П1
1.01
X
35.00
П2
70.00
Футбол. Зарубежный
15.06
ПСЖ
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.85
П2
3.91
Футбол. Зарубежный
16.06
Палмейрас
:
Порту
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.35
П2
3.00
Футбол. Зарубежный
16.06
Ботафого
:
Сиэтл Саундерс
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.65
П2
3.81
Футбол. Зарубежный
16.06
Челси
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.22
П2
10.00

Фабио Челестини станет новым главным тренером ЦСКА

Бывший главный тренер швейцарского «Базеля» Фабио Челестини подпишет контракт с московским ЦСКА в ближайшие два дня.

Источник: Getty Images

Бывший главный тренер швейцарского «Базеля» Фабио Челестини подпишет контракт с московским ЦСКА в ближайшие два дня. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Один из ключевых руководителей ЦСКА Евгений Шевелёв находится в Европе, где завершает сделку.

49-летний Фабио Челестини возглавлял «Базель» в период с 2023 по 2025 год. Ранее он работал в «Сьоне», «Люцерне», «Лугано» и других клубах.

Ранее пост главного тренера армейцев покинул Марко Николич, который возглавил греческий АЕК. Под руководством Николича ЦСКА в сезоне-2024/2025 занял третье место в Российской Премьер-Лиге и выиграл Фонбет Кубок России.