«Балтика» продлила контракт с Мохаммадом

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Калининградская «Балтика» достигла договоренности о продлении трудового соглашения с защитником Амиром Мохаммадом, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Новый контракт будет действовать до 31 мая 2027 года.
Мохаммаду 29 лет. Он выступает за «Балтику» с июля 2024 года, защитник перешел в команду из подмосковных «Химок». В минувшем сезоне он принял участие в 33 матчах, в которых забил три мяча.
«Балтика» стала победителем Первой лиги по итогам сезона-2024/25 и по спортивному принципу завоевала право выступать в высшем дивизионе чемпионата России.