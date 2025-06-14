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«Балтика» продлила контракт с Мохаммадом

Вышедшая в РПЛ «Балтика» продлила контракт с защитником Мохаммадом.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Калининградская «Балтика» достигла договоренности о продлении трудового соглашения с защитником Амиром Мохаммадом, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.

Новый контракт будет действовать до 31 мая 2027 года.

Мохаммаду 29 лет. Он выступает за «Балтику» с июля 2024 года, защитник перешел в команду из подмосковных «Химок». В минувшем сезоне он принял участие в 33 матчах, в которых забил три мяча.

«Балтика» стала победителем Первой лиги по итогам сезона-2024/25 и по спортивному принципу завоевала право выступать в высшем дивизионе чемпионата России.