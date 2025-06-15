Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
19:00
Бавария
:
Окленд
Все коэффициенты
П1
1.02
X
29.00
П2
72.00
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.78
П2
4.00
Футбол. Зарубежный
16.06
Палмейрас
:
Порту
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.30
П2
3.25
Футбол. Зарубежный
завершен
Аль-Ахли
0
:
Интер
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
16.06
Ботафого
:
Сиэтл Саундерс
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.45
П2
3.65
Футбол. Зарубежный
16.06
Челси
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.22
П2
10.00

Гранат: возможно, Заболотный своей игрой за «Спартак» заставит замолчать критиков

Бывший защитник московского «Спартака» Владимир Гранат прокомментировал возможный переход нападающего Антона Заболотного в стан красно-белых.

Источник: Чемпионат.com

«Наверное, в лице Заболотного Станкович пытается подписать габаритного форварда в “Спартак”. Каждой команде нужен такой нападающий. Но немаловажно, что тренер берёт такого игрока для коллектива. Он подходит по всем характеристикам: русский, габаритный, и трансфер подходит по финансам. Вполне возможно, что такой трансфер будет критикуем, ведь Заболотный — воспитанник ЦСКА, но всё определит игра на футбольном поле. Возможно, своей игрой Антон заставит замолчать критиков. Если что-то пойдёт не так, будут критиковать селекционный отдел “Спартака” или главного тренера», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Минувший сезон Антон Заболотный провёл в подмосковных «Химках». Всего в сезоне-2024/2025 на счету 34-летнего нападающего шесть забитых мячей и шесть результативных передач в 29 матчах Российской Премьер-Лиги.