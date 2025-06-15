Гранат: возможно, Заболотный своей игрой за «Спартак» заставит замолчать критиков

«Наверное, в лице Заболотного Станкович пытается подписать габаритного форварда в “Спартак”. Каждой команде нужен такой нападающий. Но немаловажно, что тренер берёт такого игрока для коллектива. Он подходит по всем характеристикам: русский, габаритный, и трансфер подходит по финансам. Вполне возможно, что такой трансфер будет критикуем, ведь Заболотный — воспитанник ЦСКА, но всё определит игра на футбольном поле. Возможно, своей игрой Антон заставит замолчать критиков. Если что-то пойдёт не так, будут критиковать селекционный отдел “Спартака” или главного тренера», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.