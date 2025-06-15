Пять футболистов могут покинуть «Акрон» летом — источник

По данным источника, «Акрон» занимается поисками нового вратаря на роль основного. Волков, в свою очередь, может продолжить карьеру в московском «Торпедо». Остальные перечисленные футболисты, не входят в планы команды на будущий сезон из-за высокой конкуренции на их позициях.