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Пять футболистов могут покинуть «Акрон» летом — источник

Ряд игроков тольяттинского «Акрона» может покинуть команду в летнее трансферное окно.

Источник: Чемпионат.com

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, клуб готов выслушать предложения по голкиперу Сергею Волкову, защитнику Вячеславу Бардыбахину, атакующим полузащитникам Артуру Галояну и Кириллу Данилкину, а также форварду Сергею Грибову.

По данным источника, «Акрон» занимается поисками нового вратаря на роль основного. Волков, в свою очередь, может продолжить карьеру в московском «Торпедо». Остальные перечисленные футболисты, не входят в планы команды на будущий сезон из-за высокой конкуренции на их позициях.