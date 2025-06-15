Степашин — о назначении Карпина в «Динамо»: «Важно, что отечественный тренер. Для меня это принципиальная позиция»

— Мы будем решать это вместе — где он останется, какой будет сделан выбор. А потом, обратите внимание, там же у него главным помощником теперь стал Ролан Гусев, наш динамовец и цсковец одновременно. Я думаю, подрастет, подучится, сейчас он заканчивает как раз тренерскую школу, получает соответствующую лицензию, когда он уже может быть тренером любой команды Премьер-лиги. Ну, а пока чего загадывать? Видите, что творится в мире? Иран и Израиль… Все непросто. Поэтому не будем заглядывать вперед. А сегодняшнее совмещение, конечно, чего там — все ж прекрасно понимают, что у сборной небольшое количество товарищеских матчей, собственно, и все. Сам Валерий Георгиевич говорит — ну, что, два-три дня в месяц я там занимаюсь, остальное-то время я свободный человек.