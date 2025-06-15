Степашин — о назначении Карпина в «Динамо»: «Важно, что отечественный тренер. Для меня это принципиальная позиция»

«Динамо» на этой неделе объявило о назначении Карпина, который будет совмещать посты в клубе и сборной России. Соглашение с 56‑летним специалистом рассчитано до лета 2028 года.
— «Динамо» объявило о подписании контракта с Валерием Карпиным. Контракт большой — до 2028 года. Обычно в нашем футболе соглашения с тренерами короче, а здесь сразу на три года.
— Это полноценный контракт, чтобы человек, что называется, не оглядывался, а выстроил чемпионскую команду. Я Валерию Георгиевичу позвонил, поздравил его с этим назначением. Но, для меня это не было секретом, я член Совета директоров. Я думаю, что в ближайшее время будет встреча Карпина с Советом директоров, и, зная его амбиции, как одного из лучших игроков нашей сборной (помните, наверное, тот трагический матч с Украиной в 1999 году, когда мы вели 1:0, гол-то забил тогда Валера Карпин)… Зная его амбиции и возможности, я считаю, что мы должны ставить самые высокие задачи для футбольного клуба «Динамо». Поэтому и три года.
— А вас не смущает, что Карпин работает по совместительству и в любой момент, как только нас допустят до международных матчей, он сможет остаться только на сборной России?
— Мы будем решать это вместе — где он останется, какой будет сделан выбор. А потом, обратите внимание, там же у него главным помощником теперь стал Ролан Гусев, наш динамовец и цсковец одновременно. Я думаю, подрастет, подучится, сейчас он заканчивает как раз тренерскую школу, получает соответствующую лицензию, когда он уже может быть тренером любой команды Премьер-лиги. Ну, а пока чего загадывать? Видите, что творится в мире? Иран и Израиль… Все непросто. Поэтому не будем заглядывать вперед. А сегодняшнее совмещение, конечно, чего там — все ж прекрасно понимают, что у сборной небольшое количество товарищеских матчей, собственно, и все. Сам Валерий Георгиевич говорит — ну, что, два-три дня в месяц я там занимаюсь, остальное-то время я свободный человек.
— А как примут динамовские болельщики бывшего спартаковца?
— Да при чем здесь бывший спартаковец? Он тренер сборной страны. Он многое сделал для ростовского футбола. Я думаю, нормально примут на самом деле. Важно, что это отечественный тренер. Для меня это принципиальная позиция.
— Еще говорят, что Карпин как тренер ничего не выигрывает, у «Динамо» тоже давно не было трофеев, откуда взять фарт?
— Каждый тренер когда-то начинал с того, что он ничего не выигрывал. В том числе и Валерий Газзаев, и многие другие. Самые мудрые из тех, кто высказался, это Юрий Павлович Семин, который сказал, что я знаю давно Карпина и хочу пожелать ему успехов, как и «Динамо». Вот так и должен говорить выдающийся тренер, футболист и мой друг.