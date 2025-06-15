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Аршавин оценил назначение Карпина в «Динамо»: «Результат будут требовать сразу»

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин поделился мыслями о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера «Динамо».

Источник: Михаил Шапаев, РФС

Напомним, стороны заключили соглашение до 2028 года. Карпин будет совмещать посты в «Динамо» и сборной России до возвращения на международную арену.

— И он, и руководство «Динамо», мне кажется, ждут чемпионства. Иначе бы его не приглашали, не выдергивали из сборной. Все, что «Динамо» старается сделать, — подписать Осипенко, Сергеева, — говорит о том, что [в клубе] ставят на карту в следующем сезоне если не чемпионство, то Кубок выиграть.

— Когда начнут требовать результат?

— Сразу. Думаю, много времени давать не будут. На один год Карпин не стал бы подписывать контракт. Легко тренеры сами расторгают контракты, их убирают. Никогда срок контракта не являлся причиной, чтобы его не разорвать и не отправить в отставку тренера. Думаю, у Карпина в целом будет получаться.

Единственное, что амбиции «Динамо» возросли. С этим связана и отставка Лички, назначение Карпина. «Динамо» как клуб вырос за последние годы. Они в 2024 году упустили чемпионство, потом витало в воздухе — думали, что в этом году будет не хуже, получилось по результату хуже, сразу отставка [Марцела Лички]. Назначение тренера сборной и, скорее всего, приобретение игроков сборной России говорит о том, что руководители «Динамо» настроены только на борьбу за первое место, — цитирует Аршавина «Матч ТВ».