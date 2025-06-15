Аршавин оценил назначение Карпина в «Динамо»: «Результат будут требовать сразу»

Единственное, что амбиции «Динамо» возросли. С этим связана и отставка Лички, назначение Карпина. «Динамо» как клуб вырос за последние годы. Они в 2024 году упустили чемпионство, потом витало в воздухе — думали, что в этом году будет не хуже, получилось по результату хуже, сразу отставка [Марцела Лички]. Назначение тренера сборной и, скорее всего, приобретение игроков сборной России говорит о том, что руководители «Динамо» настроены только на борьбу за первое место, — цитирует Аршавина «Матч ТВ».