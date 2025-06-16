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«Тащат весь ненужный шлак»: Зарема раскритиковала трансферы «Спартака»

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова подвергла критике селекционный отдел команды, назвав приобретения команды «неликвидом». Ее слова приводит Metaratings.ru.

Источник: РИА "Новости"

«Такое ощущение, что Жданов с Малышевым клептоманы. Тащат с рынка весь ненужный шлак. Начали с Мевли и Бальде, продолжили Таварешем и Мединой, добавили Толстого Вилли (речь про Виллиана Жозе — прим. “Газета.Ru”), Абену и Довбню, зачем -то привезли Мангаша и приправили эту сборную солянку Заболотным», — заявила она.

В матче 30-го тура чемпионата России «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин. Эта победа позволила команде набрать 57 очков за весь турнир и завершить его на четвертой строчке турнирной таблицы.

«Краснодар» завершил чемпионат на первом месте, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», набрав 66 баллов. Бронзу завоевал московский ЦСКА — 59 очков.