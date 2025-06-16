«Тащат весь ненужный шлак»: Зарема раскритиковала трансферы «Спартака»

«Такое ощущение, что Жданов с Малышевым клептоманы. Тащат с рынка весь ненужный шлак. Начали с Мевли и Бальде, продолжили Таварешем и Мединой, добавили Толстого Вилли (речь про Виллиана Жозе — прим. “Газета.Ru”), Абену и Довбню, зачем -то привезли Мангаша и приправили эту сборную солянку Заболотным», — заявила она.