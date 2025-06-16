Аршавин отреагировал на назначение Карпина главным тренером «Динамо»

— Сразу, думаю, много времени давать не будут. На один год Карпин не стал бы подписывать контракт. Легко тренеры сами расторгают контракты, их убирают. Никогда срок контракта не являлся причиной, чтобы его не разорвать и не отправить в отставку тренера. Думаю, у Карпина в целом будет получаться. Единственное, что амбиции «Динамо» возросли. С этим связана и отставка Лички, назначение Карпина. «Динамо» как клуб вырос за последние годы. Они в 2024 году упустили чемпионство, потом витало в воздухе — думали, что в этом году будет не хуже, получилось по результату хуже, сразу отставка (Марцела Лички). Назначение тренера сборной и, скорее всего, приобретение игроков сборной России говорит о том, что руководители «Динамо» настроены только на борьбу за первое место, — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».