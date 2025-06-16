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Русского таланта хочет переманить Моуринью, в «ПСЖ» Сафонова едет футболист сборной Украины. Трансферы и слухи дня

Утренний дайджест.

Источник: РИА "Новости"

Что в России

«Балтика» подписала экс-защитника «Урала» Бевеева

Источник: РИА "Новости"

Состав «Балтики» пополнил защитник правый защитник Мингиян Бевеев. Клуб из Калининграда объявил, что с 29-летним игроком подписан контракт до 30 июня 2027 года. Предыдущим клубом Бевеева был екатеринбургский клуб, за который он выступал с 2022 года.

«Балтика» вернулась в РПЛ спустя сезон после вылета из высшего дивизиона.

«Динамо» и «Ростов» интересуются форвардом «Янг Бойз»

Источник: AP 2024

Нападающий швейцарского «Янг Бойз» и сборной ДР Конго Мешак Элиа может продолжить карьеру в клубе Российской Премьер-Лиги, сообщает Africa Foot. По данным источника, на Элиа претендует «Ростов», московское «Динамо» и неназванные турецкие клубы.

В минувшем сезоне 27-летний Мешак Элиа провел за «Янг Бойз» 31 матч, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает африканца в 4 миллиона евро.

Каннаваро был готов возглавить ЦСКА?

Источник: AP 2024

Итальянский спортивный журналист Лука Бендони сообщил о готовности итальянского специалиста Фабио Каннаваро стать новым главным тренером московского ЦСКА. Ранее среди кандидатов на должность главного тренера ЦСКА, помимо Каннаваро, назывались Фабио Челестини, Карел Герартс и Матиас Альмейда.

«Действительно, Каннаваро был в списке ЦСКА, он был готов ехать в Россию, стороны продвинулись вперед, но, как я понимаю, выбор будет сделан в пользу Фабио Челестини, у которого более значимые достижения», — заявил Бендони в интервью «Евро-Футбол.ру».

49-летний Фабио Челестини является чемпионом Швейцарии во главе «Базеля» и обладателем Кубка Швейцарии во главе «Базеля» и «Люцерна».

Кисляк интересен «Фенербахче» Моуринью

Источник: РИА "Новости"

Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк попал в сферу интересов турецкого «Фенербахче», сообщает TRT Spor. По данным источника, стамбульцы внимательно следят за Кисляком. О 19-летнем россиянине положительно отозвался легендарный тренер «Фенера» Жозе Моуринью.

В минувшем сезоне Матвей Кисляк провел за ЦСКА 33 матча, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 8 миллионов евро.

Что в Европе и мире

Гаттузо возглавил сборную Италии

Источник: AP 2024

Итальянская федерация футбола (FIGC) объявила о назначении Дженнаро Гаттузо новым главным тренером национальной команды. Ранее этот пост покинул Лучано Спаллетти, при котором итальянцы потерпели поражение от Норвегии со счетом 0:3 на старте квалификации ЧМ-2026.

«Гаттузо — символ итальянского футбола. Синяя футболка для него как вторая кожа. Его мотивация, его профессионализм и его опыт будут иметь фундаментальное значение для того, чтобы наилучшим образом справиться с предстоящими обязательствами перед национальной сборной. Осознавая важность цели, которую мы хотим достичь, я благодарю его за готовность и полную самоотверженность, с которой он принял этот вызов», — сказал президент FIGC Габриэле Гравина.

Последним местом работы Гаттузо был хорватский «Хайдук», который он покинул в начале июня. Ранее 47-летний специалист возглавлял такие команды, как «Милан», «Наполи», «Валенсия» и «Марсель».

«ПСЖ» Сафонова закрывает сделку по покупке украинского защитника

Источник: AP 2024

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный близок к переходу в «ПСЖ». Как сообщает инсайдер Николо Скира, переговоры находятся на завершающей стадии. Отмечается, что стороны заключат соглашение до 2030 года.

В прошедшем сезоне АПЛ Забарный провел 36 матчей, отметившись одним ассистом.

Шомуродов получил предложение из США

Источник: Reuters

Нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов получил предложение от одного из клубов MLS и может продолжить карьеру в Соединенных Штатах. Об этом сообщает издание L"Equipe. По информации французского источника, «Рома» не против расстаться с узбекским нападающим, несмотря на то, что его контракт действует до лета 2026 года.

В прошлом сезоне 29-летний форвард принял участие в 37 матчах, забил семь голов и отдал пять результативных передач. В 2021 году римляне заплатили за Шомуродова 19,6 млн евро.

Моуринью провел встречу с Сон Хын Мином

Источник: Reuters

Полузащитник и капитан «Тоттенхэма» Сон Хын Мин может продолжить карьеру в Турции. Как сообщает турецкий журналист Ягиз Сабунчуоглу, с корейцем лично встретился главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью для обсуждения потенциального перехода.

Отмечается, что турецкий клуб готов платить Сону 12 миллионов евро в год, но потратить на трансфер около 30 млн.

Напомним, Моуринью работал с Соном в «Тоттенхэме» с 2019 по 2021 год. Действующий контракт корейца со «шпорами» рассчитан еще на один сезон.

Джака переходит в «Милан»

Источник: Reuters

Полузащитник «Байера» и сборной Швейцарии Гранит Джака в ближайшее время может стать игроком «Милана». Как сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира, полузащитник дал согласие на переход в итальянскую команду с контрактом до 2028 года и возможностью продления на сезон. Отмечается, что «Милан» уже вступил в переговоры с «Байером» о трансфере.

В прошедшем сезоне Бундеслиги 32-летний швейцарец провел 33 матча, забил 2 гола и отдал 7 результативных передач.

Автор: Владимир Менес