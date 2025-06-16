«Спартаку» пора просыпаться на трансферном рынке. Одного Заболотного будет мало

Нельзя исключать, что важнейшая цель — сохранить тех, кто есть. Сейчас ведь много говорят о возможном уходе Барко, который якобы хочет вернуться в Южную Америку (правда, в Бразилию). Чуть меньше — об Угальде, но и то, потому что он перестал забивать. Наверняка есть интерес к Мартинсу (агент сказал, что не факт, что игрок останется в клубе), Маркиньосу, но опять же, он не просачивается в прессу. Может, в том числе поэтому «Спартак» сейчас так осторожен. Просто предпочитает жить в режиме тишины. Чтобы сделка, если бы и случилась, была бы максимально непубличной.