Агент нападающего ЦСКА Глебова опроверг слухи о том, что игрок занимается ставками

«Не вижу смысла комментировать эти слухи. Нет никакой точной информации. Точно знаю, что Кирилл никакими ставками не занимается, поэтому ему никакое наказание не грозит. Если будет конкретное обвинение, то будем защищать репутацию Кирилла. А пока это только вбросы», — сказал Харчаров «СЭ».