Каннаваро прокомментировал информацию о том, что он мог возглавить ЦСКА

«Один мой друг предложил с президентом ЦСКА видеозвонок. Но, если честно, никто мне в итоге так и не позвонил», — сказал Каннаваро в комментарии сайту «ВсеПроСпорт».
Ранее появилась информация, что новым главным тренером ЦСКА на этой неделе должен быть назначен швейцарский специалист Фабио Челестини.
На прошлой неделе в СМИ сообщалось, что ЦСКА хочет пригласить Каннаваро на пост главного тренера.
Напомним, что в прошлом сезоне ЦСКА выиграл Кубок России и занял третье место в РПЛ под руководством Марко Николича. Недавно сербский тренер покинул армейцев и возглавил греческий АЕК.
Последним местом работы Каннаваро было загребское «Динамо».