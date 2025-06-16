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Каннаваро прокомментировал информацию о том, что он мог возглавить ЦСКА

Знаменитый итальянский футбольный специалист Фабио Каннаваро прокомментировал информацию о том, что он мог возглавить московский ЦСКА.

Источник: Getty Images

«Один мой друг предложил с президентом ЦСКА видеозвонок. Но, если честно, никто мне в итоге так и не позвонил», — сказал Каннаваро в комментарии сайту «ВсеПроСпорт».

Ранее появилась информация, что новым главным тренером ЦСКА на этой неделе должен быть назначен швейцарский специалист Фабио Челестини.

На прошлой неделе в СМИ сообщалось, что ЦСКА хочет пригласить Каннаваро на пост главного тренера.

Напомним, что в прошлом сезоне ЦСКА выиграл Кубок России и занял третье место в РПЛ под руководством Марко Николича. Недавно сербский тренер покинул армейцев и возглавил греческий АЕК.

Последним местом работы Каннаваро было загребское «Динамо».