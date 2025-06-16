Валерий Карпин: «Согласился возглавить “Динамо”, потому что наши цели совпали»

— Четыре с плюсом, наверное. До пятерки не хватило. Но это надо разбирать игру. Опять же, могли сыграть лучше — дело даже не в счете. И не в том, что не победили Нигерию. Игра с Нигерией мне понравилась больше, чем с Белоруссией.