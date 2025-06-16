Валерий Карпин: «Согласился возглавить “Динамо”, потому что наши цели совпали»

Валерий Карпин возвращается в РПЛ — после ухода из «Ростова» и паузы в клубной карьере главный тренер сборной России подписал контракт с «Динамо», а 16 июня провел первую тренировку в Новогорске.
В интервью «СЭ» Карпин рассказал о причинах выбора в пользу бело-голубых, назвал лучшего тренера прошлого сезона и подвел итоги матчей с Нигерией и Белоруссией.
Наши цели и желания с «Динамо» совпали
— Валерий Георгиевич, как долго вы думали над предложением «Динамо»? Это ведь снова входить в сложный график, где работа сборной сменяет клуб, отсутствие выходных.
— Как долго думал, сказать сейчас не могу. Сложный график? Поэтому и думал.
— Почему решили выбрать именно «Динамо»? Какой фактор стал ключевым, чтобы вы согласились?
— Согласился потому, что наши цели и желания полностью совпали.
— За время работы только в сборной России вы успели соскучиться по клубной? Вам не хватало этого?
— Первое время после ухода из «Ростова» даже не задумывался об этом. Но прошло несколько месяцев, удалось отвлечься, отдохнуть, постепенно стал понимать, что готов снова к работе в клубе.
Оценка за матчи с Нигерией и Белоруссией — четыре с плюсом
— В июне Россия разгромила Белоруссию и сыграла вничью с Нигерией — как оцените итоги этих матчей?
— Глобально — доволен всем. Но нюансы, конечно, есть: за 90 минут случается много эпизодов, в которых могли сыграть лучше.
— Какую оценку поставите команде?
— Четыре с плюсом, наверное. До пятерки не хватило. Но это надо разбирать игру. Опять же, могли сыграть лучше — дело даже не в счете. И не в том, что не победили Нигерию. Игра с Нигерией мне понравилась больше, чем с Белоруссией.
— А удовольствия от какого матча получили больше?
— От первого, с Нигерией. Опять же — понимая, что уровень этой команды сильно выше, чем у Белоруссии. Уровень сопротивления был намного серьезнее.
— Есть ли игроки, которые на этом сборе лично вас удивили?
— Что значит — удивили? Не удивили, а порадовали — такие есть. Например, Кисляк. Тот же Гладышев — но не с точки зрения голов, а выполнения установки.
— Пруцев в этом сезоне провел меньше минут на поле, чем Умяров. При этом он регулярно вызывается в сборную. За счет каких качеств?
— За счет того, что это другая позиция. Не за счет качеств — дело в позиции.
— Есть ли понимание, с кем сборная России сыграет в следующий раз?
— РФС над этим работает, соперники сборной озвучиваются после достижения всех договоренностей.
Не кривоногий футболист? Алекс, например
— После ухода из «Ростова» в вашей жизни стало меньше стресса?
— Естественно! Я передохнул, так скажем.
— Психологически каково было сосредоточиться только на работе в сборной?
— Великолепные ощущения.
— Как выглядел обычный рабочий день Валерия Карпина после ухода из «Ростова»?
— На поле не надо. Поехал в офис. До вечера — в РФС. В конце дня не надо готовить тренировку, разбирать ее. И так — каждый день. В общем, стало больше офисной работы.
— Она вам интересна?
— Интересна или неинтересна… Мне это было нужно. Требовалась перезагрузка.
— Руководители «Ростова» на днях объявили, что клуб продолжает работать в прежнем и штатном режиме. Ваша реакция?
— Хорошо, слава богу. Была тревога, но эти слухи длятся год… И ничего не происходит. Так что, когда вы все опираетесь на какие-то домыслы и разговоры, видите, что это не всегда, мягко говоря, правда.
— Джонатан Альба продолжает работу с «Ростовом». Он остается вашим помощником в сборной?
— Да, конечно.
— Команду уже покинули Глебов, Комличенко. Скорее всего, уйдет Осипенко. Нет опасений за будущее «Ростова»?
— За семь лет, которые я провел в клубе, наверное, сменилось пять составов. Но «Ростов» как-то выживал, держался, достойно выступал в течение всего этого времени. Не думаю, что случится что-то глобально плохое. В 2018 году была одна команда, в 2020-м — другая, в 2022-м — третья, в 2024-м — четвертая. Уезжали Шомуродов, Зайнутдинов, Еременко, Попов. Но ничего страшного не случалось.
— Строилась новая команда.
— Именно. «Ростов» не всегда может себе позволить удерживать каждого лидера. Это команда, которой нужны деньги. Так и живет. Это надо понимать.
— Николай Комличенко нам рассказывал, что вы на каждой тренировке называли футболистов кривоногими. А с кем за всю вашу карьеру вам было интереснее всего работать?
— Много таких. Если брать из «Спартака», то Алекс, например. Но и в «Ростове» было много — тем более за семь лет. Тот же Еременко! Кого-то я не называю, но такие точно были.
Лучший тренер сезона — Мусаев
— Кто для вас лучший тренер сезона?
— Если «Краснодар» стал чемпионом — значит, Мурад Мусаев.
— В чем Мусаев сильнее Семака?
— А кто вам сказал, что он сильнее? В этом сезоне так сложилось. По разным причинам. Окей. Вот кто сильнее — Гвардиола или Слот?
— Давайте возьмем конкретный сезон.
— Гвардиола [доминировал] на протяжении многих лет, а Слот стал чемпионом в прошедшем сезоне. Кто сильнее? Что вообще значит — сильнее? Потому что этот выиграл, а другой — нет? А какой-то тренер вообще не побеждал — значит, он слабее? Если для обывателя сильнее тот, кто выиграл, — окей, хорошо.
— ЦСКА объявил об уходе Марко Николича. Ожидали такое развитие событий?
— Для меня это стало удивлением.
— Если бы ЦСКА вышел на вас и предложил поговорить о контракте, как отреагировали бы?
— Никак. Нет.
— Почему?
— Потому что. Потому что нет.
— На каждой пресс-конференции вас постоянно спрашивали про «Динамо». Уставали от таких вопросов?
— Много от чего устаю. Например, от вопросов про лабубу, медиалигу, тренды, зумеров-незумеров. От вопросов, которые не связаны с футболом. В последнее время постоянно спрашивали про «Динамо». Сменится тема — будут спрашивать про другое. Про Дзюбу, про капитана…
— Слышать вопросы про лабубу и тренды даже нам было тяжело.
— Представьте себе, каково мне!
Никто не мешает игрокам становиться лидерами
— Никто из игроков, уехавших за последнее время в Европу, не стал лидером в своем клубе. Ваше мнение: есть ли смысл уезжать?
— Это выбор каждого игрока. Все зависит от них самих. Никто не мешает становиться лидерами что в РПЛ, что в Европе.
— Вы видите того, кто следующим может уехать?
— Может, я и вижу. Но говорить об этом смысла нет.
— Футбольный сезон завершен. Каким он получился для вас?
— Разным. Первая часть, осенняя, вышла напряженной — был и в «Ростове», и в сборной. Вторая часть, весенняя, — более расслабленная. Можно сказать, отдыхающая по сравнению с осенью. Абсолютно разные части.
Артем Бухаев