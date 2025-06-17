Магомед-Шапи Сулейманов: В жизни не мог представить, что сыграю против Месси!

— Видите, как жизнь складывается. Поверьте, я знаю Ваню Игнатьева. И уверен, что он не слабее тех нападающих, которые сейчас в РПЛ. Со стопроцентной уверенностью могу об этом говорить. Просто ему психологически было чуть-чуть тяжело. У парня нелегкая судьба, рано потерял родителей. Не было отца, который мог бы его правильно направлять, потом умерла мать, и это не может не сказаться на человеке. А в его футбольных навыках вообще не сомневаюсь. Как он может открываться, бить с обеих ног, какая у него скорость! Если всё это использовать по максимуму, Ваня мог бы и сейчас играть даже в топ-клубах России.