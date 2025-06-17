Турецкая подача: насколько реален интерес к Батракову и Кисляку

— Батраков в прошедшем сезоне показал высочайший уровень игры, — поделился мнением с «Известиями» бывший главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин. — Он обладает высочайшим уровнем индивидуального мастерства, при этом умеет играть на команду, с отдачей. Довольно стабильно проявлял лидерские качества, поэтому заслужил вызов в сборную. Неудивительно, что появляются разговоры об интересе к нему из Европы. Не знаю, насколько они реальны, но если Алексей будет продолжать показывать такую же игру, как в большинстве матчей прошедшего сезона, то вполне способен попасть в не самый последний клуб Европы.