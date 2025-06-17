Турецкая подача: насколько реален интерес к Батракову и Кисляку

После завершения сезона в отечественном футболе пошли слухи о серьезном интересе из Европы к двум российским игрокам, ставших звездами за последний год. Речь о молодых полузащитниках Алексее Батракове из московского «Локомотива» и Матвее Кисляке из столичного ЦСКА. СМИ приписывают интерес к ним из Турции, а к Батракову еще и со стороны португальского «Спортинга».
Батраков
Воспитанник «Локомотива», которому на прошлой неделе исполнилось 20 лет, дебютировал в РПЛ за основную команду «железнодорожников» в марте 2024 года, выйдя на замену в начале второго тайма матча с «Краснодаром». А затем той весной провел несколько матчей в стартовом составе. Но по-настоящему прорывным для него стал прошедший сезон-2024/25. Главный тренер «Локо» Михаил Галактионов сделал ставку на атакующего полузащитника в условиях, когда команду покинули ее лидеры Максим Глушенков и Антон Миранчук.
Батраков сразу стал оправдывать доверие, регулярно забивая голы и отдавая голевые передачи. Всего в 29 матчах прошедшего чемпионата на счету Алексея 14 забитых мячей и семь результативных пасов. В споре бомбардиров он оказался третьим, а по системе «гол+пас» — первым. Во многом именно Батраков тащил на себе «Локомотив», который в первом круге шел вверху турнирной таблицы, и создал для своих болельщиков иллюзию борьбы за медали и даже за чемпионство.
Минувшей весной красно-зеленые провалились и упали на шестое место, но вряд ли в этом можно винить Батракова, всё равно остававшегося одним из лучших. Закрепился Алексей и в сборной, за которую уже забил два гола в пяти матчах.
В июне Telegram-канал Baza опубликовал информацию, что лиссабонский «Спортинг» готов предложить за Батракова €12 млн. А по данным «Спорт-Экспресса», €10 млн готов заплатить «Локомотиву» стамбульский «Бешикташ». «Спортинг» выиграл два последних чемпионата Португалии и уже гарантировал себе выступление в общем этапе Лиги чемпионов на ближайшую осень. Ставший четвертым в прошедшем чемпионате Турции «Бешикташ» стартует в еврокубках летом со второго квалификационного раунда Лиги Европы. Напомним, на прошлой неделе Батраков подписал с «Локо» новый контракт до лета 2029 года.
— Батраков в прошедшем сезоне показал высочайший уровень игры, — поделился мнением с «Известиями» бывший главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин. — Он обладает высочайшим уровнем индивидуального мастерства, при этом умеет играть на команду, с отдачей. Довольно стабильно проявлял лидерские качества, поэтому заслужил вызов в сборную. Неудивительно, что появляются разговоры об интересе к нему из Европы. Не знаю, насколько они реальны, но если Алексей будет продолжать показывать такую же игру, как в большинстве матчей прошедшего сезона, то вполне способен попасть в не самый последний клуб Европы.
Кисляк
Всю последнюю неделю турецкие СМИ публикуют информацию об интересе стамбульского «Фенербахче» к полузащитнику ЦСКА, которому 26 июля исполнится 20 лет. Агент Кисляка Александр Маньяков отказывается комментировать эти слухи.
Но то и дело появляются новости, что руководство «Фенера» уже встречалось с представителями Матвея и его родственниками. Якобы они даже приезжали в Стамбул и смотрели базу клуба. Турецкие медиа также называют разные суммы, которые хочет ЦСКА за трансфер своего молодого таланта, — от €20 млн до €35 млн. Утверждается, что в трансфере Кисляка заинтересован лично главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо.
Уроженец города Старый Оскол Белгородской области оказался в школе ЦСКА в 14 лет. Дебют в основе состоялся еще летом 2023 года в Кубке России. Но с лета 2024-го при главном тренере Марко Николиче Кисляк окончательно закрепился на уровне РПЛ и стал одним из лидеров ЦСКА, быстро пробившись в сборную. Матвей внес существенный вклад в победу армейцев в Кубке России и бронзовые медали чемпионата страны.
— Кисляк провел отличный сезон и показал высочайший уровень игры, — заявил «Известиям» бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин. — Он воспользовался доверием Николича и существенно усилил игру ЦСКА в средней линии, став одним из лидеров команды. То, что это еще и привело к медалям и трофею, говорит о многом. Так что интерес из Турции, если он есть, вполне закономерен.
Напомним, следующий сезон в российском футболе стартует 12 июля с матча Суперкубка России между «Краснодаром» и ЦСКА, который пройдет в Казани.
Алексей Фомин