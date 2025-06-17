Радимов раскритиковал назначение Карпина в «Динамо»

«Объективно говоря, я против. Когда Валера работал в “Ростове”, нельзя было говорить, что это конкурент в борьбе за призовые места, при всем уважении. В “Динамо” немного другая ситуация. Клуб с традициями, финансовая база хорошая. Приглашение Осипенко — почему он выбирает “Динамо”, а не какую‑то другую команду, — потому что ему хорошо известны требования Валерия Георгиевича. Даже если это не так, всё равно косвенно тень будет бросать на “Динамо”, что преференции у Валерия Георгиевича из сборной существуют. В этом плане этого не хотелось бы. Чтобы все были более‑менее в равных условиях», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».