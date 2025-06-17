«Акрон» выкупил у «Боливара» права на Фернандеса

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Тольяттинский «Акрон» на своем официальном сайте объявил о переходе в команду футболиста сборной Боливии Роберто Фернандеса из «Боливара» на полноценной основе.
Фернандес присоединился к «Акрону» в сентябре 2024 года на правах аренды. Защитник принял участие в 22 матчах во всех турнирах и отметился двумя голевыми передачами.
Новое соглашение с 25-летним Фернандесом рассчитано на три года.
Фернандес является воспитанником боливийского «Блуминга», также он выступал в составе испанского клуба «Культураль Леонеса». В активе игрока 45 матчей и один гол в составе сборной Боливии.