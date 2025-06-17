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«Акрон» выкупил у «Боливара» права на Фернандеса

«Акрон» объявил о полноценном переходе Фернандеса из «Боливара».

Источник: ФК "Акрон"

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Тольяттинский «Акрон» на своем официальном сайте объявил о переходе в команду футболиста сборной Боливии Роберто Фернандеса из «Боливара» на полноценной основе.

Фернандес присоединился к «Акрону» в сентябре 2024 года на правах аренды. Защитник принял участие в 22 матчах во всех турнирах и отметился двумя голевыми передачами.

Новое соглашение с 25-летним Фернандесом рассчитано на три года.

Фернандес является воспитанником боливийского «Блуминга», также он выступал в составе испанского клуба «Культураль Леонеса». В активе игрока 45 матчей и один гол в составе сборной Боливии.