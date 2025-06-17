Тарханов: если «Крылья» не наберут качественных игроков, какой смысл Адиеву там работать?

«Ситуация с 10 футболистами на тренировке в “Крыльях Советов” ненормальная. После ухода Осинькина многие игроки тоже собрались уйти. Если не наберут качественных футболистов, какой смысл Магомеду Адиеву там работать? Жалко, что такое происходит с “Крыльями Советов”, потому что я большую часть жизни оставил в этой команде. Самарцы всегда показывали и держали знак качества. Будет плохо, если “Крылья Советов” закроются до начала сезона», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.