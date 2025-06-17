Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
19:00
Флуминенсе
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
5.34
X
4.12
П2
1.71
Футбол. Зарубежный
22:00
Ривер Плейт
:
Урава Ред Даймонд
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.50
П2
7.10
Футбол. Зарубежный
18.06
Ульсан
:
Мамелоди Сандаунз
Все коэффициенты
П1
4.35
X
3.32
П2
2.07
Футбол. Зарубежный
18.06
Монтеррей
:
Интер
Все коэффициенты
П1
6.00
X
4.56
П2
1.60
Футбол. Зарубежный
завершен
Бока Хуниорс
2
:
Бенфика
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Фламенго
2
:
Эсперанс
0
П1
X
П2

Тарханов: если «Крылья» не наберут качественных игроков, какой смысл Адиеву там работать?

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов высказался о положении в самарском клубе.

Источник: Чемпионат.com

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов высказался о положении в самарском клубе. Накануне в СМИ появилась информация, что на тренировки самарцев ходят всего 10 игроков, а главный тренер Магомед Адиев собирается в отставку.

«Ситуация с 10 футболистами на тренировке в “Крыльях Советов” ненормальная. После ухода Осинькина многие игроки тоже собрались уйти. Если не наберут качественных футболистов, какой смысл Магомеду Адиеву там работать? Жалко, что такое происходит с “Крыльями Советов”, потому что я большую часть жизни оставил в этой команде. Самарцы всегда показывали и держали знак качества. Будет плохо, если “Крылья Советов” закроются до начала сезона», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.