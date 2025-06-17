«Спартак» отказался продавать Хлусевича в «Краснодар» за € 1 млн. Москвичи хотят € 3−4 млн

Ранее Хлусевич заявил в интервью, что недоволен отсутствием игровой практики в московском клубе. Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев отказался комментировать возможный трансфер Хлусевича летом, заявив, что о любых изменениях в составе будет говорить, когда реальные соглашения будут достигнуты.