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Юрий Сёмин высказался о снижении уровня российского футбола

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об уровне российского футбола.

Источник: Чемпионат.com

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об уровне российского футбола. Он считает, что качество игры в РПЛ оставляет желать лучшего, но следить за чемпионской гонкой в лиге интересно.

«Мне интересна наша лига. Каждый год идёт борьба за чемпионство. Качество футбола оставляет желать лучшего — есть куда стремиться. Меньше стало звёзд, индивидуальных действий. Они ведь не только украшают футбол, но и приносят большую пользу командам, делают результат. Сейчас игроки, умеющие обыгрывать, в большой цене», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.