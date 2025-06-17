Юрий Сёмин высказался о снижении уровня российского футбола

«Мне интересна наша лига. Каждый год идёт борьба за чемпионство. Качество футбола оставляет желать лучшего — есть куда стремиться. Меньше стало звёзд, индивидуальных действий. Они ведь не только украшают футбол, но и приносят большую пользу командам, делают результат. Сейчас игроки, умеющие обыгрывать, в большой цене», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.