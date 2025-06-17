Сенников: хотелось бы, чтобы «Локо» боролся за золото, но у команды другой вектор развития

«Локомотив» — большой клуб, у которого есть трофеи. Мне как бывшему футболисту «Локомотива» хотелось бы, чтобы команда боролась за чемпионство, даже несмотря на то, что нет громких покупок с тех времён, когда Юрий Палыч в последний раз выигрывал золото. Но сейчас есть небольшие нюансы: мы не участвуем в еврокубках, поэтому сделан больший акцент на своей молодёжи. При этом у команды есть стабильность — в этом и прошлом сезонах по 53 очка, но теряем их в ключевых матчах. Наверное, где-то не хватает опыта. Можно вспомнить, когда за «Локомотив» играли Чорлука, Крыховяк и чемпион Европы Эдер, и тогда были весомые аргументы для того, чтобы бороться за золото. Но сейчас у команды другой вектор развития«, — сказал Сенников в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Кругловым.