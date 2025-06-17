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Сенников: в России нет центральных защитников, Абдулкадыров ещё вчера был в дубле ЦСКА

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сенников отреагировал на новость о переходе защитника Максима Осипенко из «Ростова» в московское «Динамо», а также заявил, что позиция центрального защитника является проблемной в России.

Источник: Чемпионат.com

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сенников отреагировал на новость о переходе защитника Максима Осипенко из «Ростова» в московское «Динамо», а также заявил, что позиция центрального защитника является проблемной в России.

«Карпин знает Осипенко. Это футболист национальной сборной России, который может руководить обороной, а также от него можно строить игру “Динамо”. Иногда в клубе были недовольны защитой, но теперь там будет серьёзная конкуренция, потому что Осипенко точно будет играть.

Я считаю, что Максим — один из лучших российских защитников. Он постоянно вызывается в сборную. Позиция центрального защитника является проблемной в России. У нас просто нет центральных защитников, раз парень несколько раз сыграл за основу и его вызывают в национальную команду. Тот же Абдулкадыров, который вчера был в дубле ЦСКА, а сейчас — в сборной«, — сказал Сенников в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Кругловым.