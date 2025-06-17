Карпин ответил, подходит ли состав «Динамо» под футбол, который он хочет видеть

— Глобально да, многие — да, все, наверное, нет. Надо потренировать. Если они захотят, они смогут играть в разный футбол. Нынешние приобретения не под меня. Может быть, я умру, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.