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Валерий Карпин поделился первыми впечатлениями от «Динамо»

Новый главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин поделился первыми впечатлениями от работы с бело-голубыми.

Источник: Чемпионат.com

Новый главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин поделился первыми впечатлениями от работы с бело-голубыми.

«По лишнему весу пока сказать не могу, игроки ещё не измерили жировую. Через пару дней буду знать, у кого он есть. У кого-то точно. Первое впечатление приятное. Обычно в первый день всё всегда хорошо», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, перед началом весенней части РПЛ минувшего сезона Карпин покинул «Ростов». 13 июня пресс-служба «Динамо» объявила о назначении главного тренера сборной России в столичный клуб. Специалист подписал контракт до лета 2028 года.

По итогам прошлого сезона бело-голубые заняли пятое место в турнирной таблице чемпионата России, заработав 56 очков.