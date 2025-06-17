Валерий Карпин поделился первыми впечатлениями от «Динамо»

«По лишнему весу пока сказать не могу, игроки ещё не измерили жировую. Через пару дней буду знать, у кого он есть. У кого-то точно. Первое впечатление приятное. Обычно в первый день всё всегда хорошо», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.