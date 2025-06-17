Карпин: Окишор очень перспективный, за одну тренировку видны нестандартные ходы

В минувшем сезоне Окишор сыграл за «Динамо» девять матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 18-летнего футболиста составляет € 500 тыс.