«Ростов» заплатит около € 400 тыс. за трансфер форварда «Локо» Сулейманова

В минувшем сезоне Сулейманов принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.