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Юрий Сёмин назвал три страны, в которые хотел бы вернуться

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал три страны, в которые хотел бы вернуться: Новая Зеландия, Австралия и Аргентина.

Источник: Чемпионат.com

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал три страны, в которые хотел бы вернуться: Новая Зеландия, Австралия и Аргентина.

«Я бы с удовольствием посетил Новую Зеландию. И поехал бы не просто так, а на какой-нибудь матч регбистов. Там же регби — спорт номер один. Но, наверное, не удастся. Хотел бы съездить в Австралию. Конечно, путешествия очень важны, но мне всегда важно посмотреть на спорт в стране. В Австралии тоже посмотреть бы регби, и сейчас там неплохой футбол. Третья страна — Аргентина. Хочется съездить посмотреть футбол. Может, поеду на ЧМ-2026 в США», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.