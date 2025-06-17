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Губерниев — об акции против Карпина: «Это был я!»

Комментатор Дмитрий Губерниев ответил на заявление Валерия Карпина о том, что против него ведется кампания из-за совмещения постов главного тренера сборной России и «Динамо».

Источник: Спорт-Экспресс

Во вторник специалист на пресс-конференции после назначения в московский клуб сказал следующее: «Даже знаю, откуда она идет. На каком канале, “Матч ТВ”? Еще вопросы есть? Не только предполагаю, знаю. Это будет на их совести».

«Стыдно футбольным комментаторам не знать, кто запустил акцию на “Матче” против Карпина! Это был я! И Карпин все знает! Вот ведь молодец!» — написал Губерниев в Telegram-канале в ответ на публикацию комментатора Константина Генича.

Губерниев назвал себя инициатором кампании против Карпина и пригласил тренера в эфир телеканала.

56-летний Карпин, который в феврале этого года ушел из «Ростова», чтобы «сосредоточиться на работе в сборной России», подписал контракт с «Динамо» до лета 2028-го.