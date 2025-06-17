«Рубин» сделал заявление относительно несостоявшегося перехода Даку в «Зенит»

«По итогам переговоров ФК “Зенит” и футболиста стороны не пришли к соглашению о подписании контракта. Мирлинд Даку после дополнительных дней отпуска, которые получили все наши футболисты, выступавшие в июне за национальные команды, присоединится к “Рубину” на летних сборах», — сказано в заявлении.