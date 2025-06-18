Швейцарское качество: кто возглавит ЦСКА после ухода Николича

Отдохнув годик, Фабио заскочил в «Сьон», но там не получилось совсем. Два очка в шести матчах — чересчур плохо. Поэтому ими всё и ограничилось. Из этого короткого периода упоминания заслуживает только забавная история, связанная с Марио Балотелли, о которой вспоминал Челестини: «Я сказал ему, что собираюсь назначить его капитаном, чтобы он мог проявить свой дух соперничества и взять на себя ответственность. Ему понравилось это предложение, и он сказал, что на следующий день начнет работать в полную силу. Я с нетерпением ждал Марио на тренировке, но он не пришел, потому что проспал. Это Балотелли. Позже он подошел ко мне, чтобы извиниться, но это был его стиль поведения». Команда тогда, к слову, не вырулила и вылетела.