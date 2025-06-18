Швейцарское качество: кто возглавит ЦСКА после ухода Николича

В российском футбольном чемпионате вскоре может появиться новый персонаж. После неожиданного ухода Марко Николича на пост главного тренера столичного ЦСКА ожидается назначение не слишком знакомого нашим болельщикам Фабио Челестини. О том, какой путь проделал швейцарский специалист в своей игровой и тренерской карьере — в материале «Известий».
Вынужденная замена
На старте российского межсезонья очень много внимания приковано к ЦСКА. 1 июня команда стала обладателем FONBET Кубка России под руководством Марко Николича, который сразу после финала заявил о намерениях бороться за золото РПЛ в следующем сезоне. Из-за громких фраз серба никто даже не задумывался о возможности его скорого ухода, но реальность поразила новостями.
Менее чем через неделю неожиданно появились инсайды о расставании москвичей с тренером. Слухи оказались правдивыми — специалист выкупил свой контракт и возглавил греческий АЕК, а армейцы спешно занялись поисками нового главного. Всплывали разные фамилии: Личка, Черчесов, Алмейда, Осинькин, Каннаваро, Шпилевский, Герартс, Березуцкий. В итоге клуб, судя по всему, остановился на кандидатуре 49-летнего Фабио Челестини.
Швейцарец был пусть и не звездным, но крепким футболистом. Поиграл в Испании и Франции, провел 35 матчей за сборную, но из заметных достижений лишь финал Кубка УЕФА с «Марселем», победа в Кубке Интертото с «Труа» и пара Кубков на родине с «Лозанной». Такой добротный полузащитник, который очень уж яркого следа в истории не оставил. Был и был.
Тренерская карьера началась сразу после окончания игровой, в 2011 году. Пару лет Челестини потратил на «Ренан» из одноименного города с населением около 20 тысяч человек — Фабио в детстве и юношестве провел в этом маленьком клубе 15 лет. Затем молодой специалист входил в штаб Бернда Шустера в «Малаге», а потом работал исключительно главным.
Практически весь тренерский путь Фабио говорит о его сильных сторонах. Челестини обладает репутацией человека, который придет, обязательно разгребет завалы, но дальше чаще всего возникнут проблемы. Родную «Лозанну» он вывел в высший дивизион, где за две попытки выше предпоследнего места не забрался и был уволен. Увядающий «Лугано» швейцарец за 26 туров поднял с восьмой строчки на третью — взял бронзу и попал в Лигу Европы. А в следующем сезоне провалился и уже осенью получил отставку.
Далее тренер в январе 2020-го принял еще один местный крепкий клуб — «Люцерн», который тоже шел в Суперлиге восьмым. Повторить успех «Лугано» в чемпионате не вышло, хотя и тут Челестини поднял команду на пару позиций, зато небольшой город получил первый за 29 лет Кубок Швейцарии. Вы наверняка догадываетесь, что произошло осенью. Да — дно таблицы и расторжение контракта.
Швейцарский путь
Отдохнув годик, Фабио заскочил в «Сьон», но там не получилось совсем. Два очка в шести матчах — чересчур плохо. Поэтому ими всё и ограничилось. Из этого короткого периода упоминания заслуживает только забавная история, связанная с Марио Балотелли, о которой вспоминал Челестини: «Я сказал ему, что собираюсь назначить его капитаном, чтобы он мог проявить свой дух соперничества и взять на себя ответственность. Ему понравилось это предложение, и он сказал, что на следующий день начнет работать в полную силу. Я с нетерпением ждал Марио на тренировке, но он не пришел, потому что проспал. Это Балотелли. Позже он подошел ко мне, чтобы извиниться, но это был его стиль поведения». Команда тогда, к слову, не вырулила и вылетела.
Получается, что почти за 10 лет сольной карьеры Челестини нигде не задерживался хотя бы на три полных сезона. Почти всегда он наводил порядок, добивался результата, с которым сам же впоследствии не справлялся. Но навыки антикризисного менеджера всё равно довольно востребованы примерно всегда, потому что кризисы где-нибудь постоянно происходят. В 2023 году в таком человеке как раз нуждался «Базель».
Главный швейцарский гранд откровенно рушился. Причем незадолго до падения клуб дошел до полуфинала Лиги конференций и не давал причин ожидать настолько катастрофических времен. По итогам 12 туров «Базель» находился на последнем месте Суперлиги с пятью очками. 31 октября клуб подписал Челестини — прямо в 48-й день рождения Фабио.
Неоднозначный выбор. К тому моменту тренер выиграл всего один из 23 последних матчей швейцарской элиты. Вроде и команду срочно надо перезапустить в сжатые сроки, а с другой стороны, ведь амбиции «Базеля» во внутренних соревнованиях куда выше. Появлялись сомнения, точно ли нужен временщик с явными проблемами в последние годы. Тем не менее в Челестини поверили.
Фабио постепенно вытаскивал «Базель» из подвала и поднял его на восьмое место с 48 очками — столько же у «Люцерна» и «Винтертура», которые остановились выше по дополнительным показателям. Минимальный план выполнен — трудности преодолены, позора не случилось. Пока всё в соответствии с предыдущими примерами из футбольной жизни Челестини.
Исторический успех
Но вместо дальнейшего провала тренер исполнил исторический сезон с золотым дублем. Неплохо помог приехавший летом 2024-го Джердан Шакири — болельщики были в неистовом восторге от самого факта возвращения мускулистого любимца, так он еще и фантастические 18+21 в чемпионате выбил. Благодаря ослепительному выступлению локальной легенды Челестини даже не успели полноценно предъявить за отказ от других фанатских фаворитов — Таулянта Джаки, Фабиана Фрая и Михаэля Ланга.
«Базель» забрал Кубок и наконец стал чемпионом Швейцарии — восемь лет ждали. Важно, что самый статусный клуб страны сделал это в максимально зрелищном стиле, забив за 38 игр 91 мяч. По ходу дела, например, был поставлен необычный рекорд — впервые в истории турнира какая-либо команда отгрузила сопернику пять голов в трех матчах подряд. В принципе, те, кто хотел в ЦСКА Личку, могут радоваться. Видимо, и с Челестини будет весело.
Фабио — умный и адаптивный специалист. Он грамотно развивает молодежь и способен использовать разные схемы — в «Базеле» особенно любил 4−2−3−1, но спокойно переключался на трех центральных защитников.
Кстати, Челестини неплохо знаком с Россией: пересекался с Дмитрием Сычевым в «Марселе», дважды играл против российской сборной в отборе на Евро-2004, с «Лозанной» выбивал «Локомотив» из квалификации Лиги Европы, после чего получал 0:3 и 1:5 от ЦСКА в группе.
Швейцарец уже вернул былое величие и принес долгожданные трофеи одному красно-синему гранду. Конечно, есть опасения в виде многократных кошмарных спадов, но в по-настоящему большом по меркам страны клубе Челестини закрепил первоначальный успех и забрался на вершину.
Теперь надо карабкаться заново — с ЦСКА. Перспективы точно в наличии. Может, ему какого-нибудь легендарного ветерана для уверенности дать по примеру Шакири? Недавно вот Вагнер в Москву приезжал, для глубины и сейчас несомненно пригодится.
Трофим Гондюреев